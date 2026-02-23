Le concours du Tour des cartes, organisé par le média Terres de Vins, fête sa 10 ème édition. Parmi les différentes catégories, on retrouve plusieurs établissements issus de la région.

Ils sont 25. 25 établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes à figurer dans le top 100 du Tour des cartes. Ce concours national lancé par le média Terre de Vins, analyse plus de 6 000 cartes françaises afin d'établir un classement "qui illustre l’excellence et la diversité des offres œnologiques", précise le communiqué. Selon le média spécialisé dans le vin, l'œnotourisme et l'art de vivre, l'objectif majeur de ce concours est de "valoriser les établissements qui mettent le vin dans leur offre". A noter que les trophées sont répartis dans plusieurs catégories représentatives des différents types d'établissements.

Les différentes catégories du Tour des cartes - Bars à vins et caves à manger - Brasseries et restaurants traditionnels - Bistrots et restaurants bistronomiques - Restaurants gastronomiques (une étoile maximum au Guide Michelin) - Restaurants gastronomiques de prestige (deux étoiles et plus au Guide Michelin)

Quatre axes évalués, la remise des prix aura lieu le 31 mars

Pour sa dixième édition, parrainée par le meilleur sommelier de France Xavier Thuizat, le jury a basé son jugement sur quatre axes. Il y a d'abord la diversité et la représentativité des vins, puis l'esthétisme de la carte et "sa capacité à expliquer et valoriser la sélection". Autres critères, le rapport qualité/prix de ces cartes et la responsabilité environnementale de l'établissement, ainsi que l'expérience client, évaluée à travers la disponibilité de la carte en ligne, la proposition d’accords mets-vins, la facilité de réservation, et des services comme la formule déjeuner avec un verre de vin compris.

Les différents prix seront remis le 31 mars au Cercle d'Aumale à Paris. En parallèle, pour la première fois le média Terre de Vins organise des rencontres professionnelles destinées à accélérer la synergie, favoriser les échanges, ou encore renforcer le rôle du Tour des Cartes comme "un rendez-vous majeur de la filière vin-restauration."

Les établissements d'Auvergne-Rhône-Alpes sélectionnés dans le Top 100

Bars à vins et caves à manger

LA CAVE – Annecy (74) VINTAGE BY JUNO – Pringy (74)



Brasseries et restaurants traditionnels LES JARDINS DU LÉMAN – Yvoire (74) RESTAURANT-HÔTEL DE LA GARE – Couzon-au-Mont-d'Or (69) L'ÎLE – Solaize (69) LA MAISON DES BEAUJOLAIS – Belleville-en-Beaujolais (69) RESTAURANT LE CLOCHER – Annecy (74)

RESTAURANT LA RÉGALADE – Clermont-Ferrand (63)

SUR LES QUAIS – Crest (26)



Bistrots et restaurants gastronomiques

LE CLOS DES SENS*** – Annecy-le-Vieux (74)

EMA – Deux-Grosnes (69)

LE ROUSSEAU – Le Pont-de-Claix (38)

LA FERME CHAPOUTON – Grignan (26)

GOLF DE LA COMMANDERIE – Crottet (01)



Restaurants gastronomiques

ÉCLOSION - HÔTEL RESTAURANT – Saint-Paul-en-Jarez (42)

LE JIVA RESTAURANT - JIVA HILL RESORT ***** – Crozet (01)

LE CLAIR DE LA PLUME * – Grignan (26)

L'AUBERGE DU PONT DES PIERRES – Montanges (01)

ABBAYE DE TALLOIRES HÔTEL **** – Talloires-Montmin (74)

SCRATCH RESTAURANT – Bourg en Bresse (01)

HÔTEL DES BAINS – Charavines (38)

L'EKRIN* - LE KAILA ***** – Les Allues (73)

AUBERGE DE CLOCHEMERLE – Vaux-en-Beaujolais (69)

ORIGINES* – Le Broc-Issoire (63)

AUBERGE DU PONT* – Pont-du-Château (63)