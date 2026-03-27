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Photo by Idriss Bigou-Gilles / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Rhône : des travaux attendus sur les routes la semaine prochaine

  • par la rédaction

    • Plusieurs travaux vont être réalisés la semaine prochaine sur les routes dans le département du Rhône. On fait le point.

    Afin de garantir la sécurité des automobilistes, le Département du Rhône informe les usagers que plusieurs travaux seront réalisés sur les routes la semaine prochaine.

    Du 31 mars au 1er avril, des travaux de réparation d’un tuyau passant sous la route pour évacuer les eaux pluviales seront réalisés sur la RD165, à Amplepuis. La route sera en conséquence barrée.

    À Saint-Vérand, également, la RD313 sera barrée du 30 mars au 3 avril afin que des travaux de ramier soient réalisés en régie. Une déviation sera mise en place pour les usagers.

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