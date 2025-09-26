Actualité
Tame Impala en concert à Lyon en 2026. Wikimédia

Lyon : Tame Impala en concert à la LDLC Arena en 2026

  • par Clémence Margall

    • Kevin Parker, alias Tame Impala, annonce un concert le 10 avril 2026 à la LDLC Arena de Lyon. Mise en vente des places le 3 octobre à 10 heures.

    Avis aux fans de rock, mais aussi de pop, Tame Impala sera en concert à la LDLC Arena de Lyon le 10 avril 2026 dans le cadre de sa tournée Deadbeat. Kevin Parker, le fondateur du projet né en 2007, défendra son tout nouvel album, portant le même nom que sa tournée, dont la sortie est prévue pour le 17 octobre prochain.

    On doit notamment à Tame Impala les célèbres titres The Less I Know the Better, Borderline, Feels Like We Only Go Backwards, ou encore sa collaboration avec le duo français Justice sur le titre Neverender.

    La prévente des places est prévue le 1er octobre à 10 heures. La mise en vente générale est quant à elle prévue pour le 3 octobre, également à 10 heures.

    à lire également
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : un homme condamné après avoir poursuivi et giflé sa femme à la gare Part-Dieu

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : Tame Impala en concert à la LDLC Arena en 2026 14:00
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Lyon : un homme condamné après avoir poursuivi et giflé sa femme à la gare Part-Dieu 13:13
    Jérôme Rouger au Théâtre de Villefranche : briser le “4e mur”   12:36
    Fanny Ardant à l’Atrium de Tassin : “Avec l’amour on a tout” 11:58
    Lyon-Turin : "Notre Métropole ne peut pas tourner le dos à l’Italie", estime Véronique Sarselli 11:17
    d'heure en heure
    police Lyon
    Deux blessés graves dans une fusillade à Villeurbanne 10:30
    Vénissieux : 716 personnes contrôlées lors d'une opération sur le boulevard Ambroise Croizat 09:48
    Marine Tondelier
    Une Lyonnaise condamnée pour avoir harcelé la secrétaire nationale des Écologistes Marine Tondelier 09:15
    Hotel de ville lyon
    La Ville de Lyon acte la création de son comité mémoriel  08:41
    Cour D'Assise de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Pollution à Lyon : une qualité de l’air toujours bonne à Lyon ce vendredi 08:00
    Ligue Europa : coup d’envoi réussi pour l’OL qui s’impose face à Utrecht 07:37
    vue panorama lyon
    Météo : les nuages dominent et l’air reste frais ce vendredi à Lyon 07:14
    Pierre Lesnard
    Une course de côte vélo à la Croix-Rousse 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut