Lyon : Tame Impala en concert à la LDLC Arena en 2026

Kevin Parker, alias Tame Impala, annonce un concert le 10 avril 2026 à la LDLC Arena de Lyon. Mise en vente des places le 3 octobre à 10 heures.

Avis aux fans de rock, mais aussi de pop, Tame Impala sera en concert à la LDLC Arena de Lyon le 10 avril 2026 dans le cadre de sa tournée Deadbeat. Kevin Parker, le fondateur du projet né en 2007, défendra son tout nouvel album, portant le même nom que sa tournée, dont la sortie est prévue pour le 17 octobre prochain.

On doit notamment à Tame Impala les célèbres titres The Less I Know the Better, Borderline, Feels Like We Only Go Backwards, ou encore sa collaboration avec le duo français Justice sur le titre Neverender.

La prévente des places est prévue le 1er octobre à 10 heures. La mise en vente générale est quant à elle prévue pour le 3 octobre, également à 10 heures.