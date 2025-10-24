Villeurbanne : le parc de la Feyssine renouvelle sa forêt

Diapason en herbe du parc de la Feyssine. (@Ville de Villeurbanne)

Cinquante arbres dangereux vont être abattus et plus de 1 400 jeunes plants replantés cet automne dans le parc de la Feyssine.

La Ville de Villeurbanne lance une vaste opération d’entretien dans le parc naturel de la Feyssine, entre fin octobre et début novembre. Cinquante arbres morts ou dépérissants seront abattus, après une évaluation minutieuse de leur état et de leur valeur écologique.

Certains troncs seront conservés sur place pour abriter la faune, d’autres recyclés en paillage ou en assises de bois. À partir de la mi-novembre, 1 450 jeunes plants forestiers issus de 17 essences différentes seront introduits.

Cette replantation doit permettre de régénérer et diversifier les boisements d’un espace vert emblématique de la ville, tout en conciliant sécurité, biodiversité et qualité paysagère explique la Ville dans son communiqué.