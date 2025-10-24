Actualité
Diapason en herbe du parc de la Feyssine. (@Ville de Villeurbanne)

Villeurbanne : le parc de la Feyssine renouvelle sa forêt

  • par La Rédaction

    • Cinquante arbres dangereux vont être abattus et plus de 1 400 jeunes plants replantés cet automne dans le parc de la Feyssine.

    La Ville de Villeurbanne lance une vaste opération d’entretien dans le parc naturel de la Feyssine, entre fin octobre et début novembre. Cinquante arbres morts ou dépérissants seront abattus, après une évaluation minutieuse de leur état et de leur valeur écologique.

    Certains troncs seront conservés sur place pour abriter la faune, d’autres recyclés en paillage ou en assises de bois. À partir de la mi-novembre, 1 450 jeunes plants forestiers issus de 17 essences différentes seront introduits.

    Cette replantation doit permettre de régénérer et diversifier les boisements d’un espace vert emblématique de la ville, tout en conciliant sécurité, biodiversité et qualité paysagère explique la Ville dans son communiqué.

    à lire également
    Six start-up d’Auvergne-Rhône-Alpes rejoignent l’accélérateur de Bpifrance

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Six start-up d’Auvergne-Rhône-Alpes rejoignent l’accélérateur de Bpifrance 16:39
    Villeurbanne : le parc de la Feyssine renouvelle sa forêt 16:22
    Police municipale
    Saint-Priest : près de 430 personnes contrôlées et plusieurs interpellations 15:41
    Région Auvergne Rhône-Alpes : un élu LR passe au RN 15:05
    Saône-et-Loire : le ministre Sébastien Martin suspendu du parti les Républicains 14:14
    d'heure en heure
    Villeurbanne : le Café de la Paix fermé, il servait de "refuge à des trafiquants" 13:27
    Lyon : 14 logements étudiants réhabilités par Grand Lyon Habitat 12:41
    Dermatose nodulaire : à Mâcon, la vigilance est de mise, même pour les chevaux 11:55
    Incendie mortel dans une cave à Lyon : la piste criminelle étudiée 11:19
    faits divers
    Loire : deux jeunes adolescents arrêtés pour avoir livré de la drogue dans une prison 10:47
    Une future centrale photovoltaïque à Montagnieu ? 10:21
    Quel avenir pour les travaux du tunnel du Mont-Blanc ? 10:16
    Conseil de la métropole Grand Lyon
    Arnaque : une femme se fait passer pour une infirmière de la Métropole de Lyon et cible des personnes âgées 09:41
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut