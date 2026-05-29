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L’usine Röchling à Décines va fermer ses portes dans quelques jours. (Capture Google)

Près de Lyon : l’usine Röchling de Décines va fermer, 42 salariés licenciés

  • par LR

    • Le groupe allemand de plasturgie Röchling a confirmé la fermeture de son site de Décines-Charpieu. Les salariés, en grève depuis plusieurs semaines, dénoncent une situation “annoncée”.

    L’avenir du site Röchling de Décines-Charpieu est désormais scellé. La direction du groupe allemand a officialisé ce jeudi la fermeture de cette usine spécialisée dans les pièces techniques en plastique. Les 42 salariés devraient perdre leur emploi d’ici la fin du mois de juin.

    Installée dans l’est lyonnais depuis près de trente ans, l’entreprise faisait face à des difficultés économiques persistantes. Dans un communiqué, le groupe évoque un "déficit structurel" malgré plusieurs tentatives pour redresser l’activité du site.

    En grève depuis le 11 mai

    Sur place, la colère et l’inquiétude dominent, comme le rapportent nos confrères du Progrès. Les employés avaient entamé une grève le 11 mai dernier pour tenter de sauver l’usine. Beaucoup dénoncent un abandon progressif du site et assurent avoir longtemps cru aux promesses de maintien de l’activité.

    La direction a indiqué avoir mis en place un accompagnement psychologique ainsi qu’un dispositif de reclassement pour les salariés concernés.

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