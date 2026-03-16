Le 14 mars, un automobiliste a refusé d'obtempérer après avoir provoqué un accident à Chaponnay.

Samedi 14 mars aux alentours de 18 h, un automobiliste a refusé d'obtempérer à Chaponnay, dans le sud de Lyon. Selon les informations du Progrès, l'homme se serait enfui après avoir provoqué un accident de la route matériel.

Après plusieurs minutes de suivi, l'individu aurait finalement été arrêté. Semblant ivre, l'automobiliste a refusé de se soumettre au dépistage d'alcoolémie. Il a été placé en garde à vue.

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