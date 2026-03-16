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Avalanche PGHM secours en montagne
Illustration avalanche. (Photo de Nicolas TUCAT / AFP)

Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches

  • par LR

    • Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune avalanches ce lundi 16 mars 2026.

    Alors que le froid est de nouveau présent dans la région, les vigilances avalanches sont de retour. Ce lundi 16 mars 2026, Météo France a ainsi placé trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune avalanches.

    Il s'agit des trois départements alpins de la région, à savoir l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Une vigilance qui sera valable pour l'ensemble de la journée ce lundi.

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