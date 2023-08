À Saint-Didier-sur-Beaujeu, un bras de fer entre des parents d'élèves de l'école primaire et l'Inspecteur d'académie a éclaté autour de la décision de fermer la 3ème classe de l'école.

Dans la petite commune de Saint-Didier-sur-Beaujeu, au Nord de Villefranche-sur-Saône, des parents d'élèves de l'école primaire nous ont fait part d'une pétition, signée par plus de 700 personnes, visant à ne pas fermer la troisième classe du village.

L'an passé, cette école comptait 51 élèves, répartis en 3 classes. Cette année, ils seront 50, sans compter sept élèves de Toute Petite Section, non-comptabilisés dans les effectifs. Seulement, lorsqu'une école compte 50 élèves, seuls 2 classes peuvent être ouvertes. Il manquerait donc un ou une élève pour ne pas fermer cette classe.

"Pour garder des villages vivants, il nous faut des classes ouvertes"

Avec 57 élèves inscrits, dont 7 élèves de toute petite section, l'école dépasse le simple enjeu numérique : "La fermeture de la classe aurait un effet domino, conduisant à des classes surchargées" selon un parent d'élève. "On veut garder notre troisième classe et notre maîtresse. L'éducation, c'est primordial. Et pour garder des villages vivants, il nous faut des classes ouvertes. Surtout que la commune vise à s'agrandir, avec un projet de 12 lots de maisons en cours et des familles qui vont bientôt arriver".

Les parents d'élèves de l'école ont pris l'initiative d'agir, lançant une pétition en faveur du maintien de la 3ème classe. Leur engagement a été fort, récoltant pas moins de 744 signatures.

Un rassemblement devant la DSDEN ce mardi

Face à cette situation, les parents d'élèves de l'école et le SNUDI-FO, le syndicat national unifié des directeurs, instituteurs et professeurs des écoles de l'enseignement public, ont appelé à un rassemblement le mardi 29 août à 14h à Lyon. Le lieu choisi, devant la DSDEN (Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale), revêt une importance symbolique, car c'est là que se tiendra la réunion du groupe de travail du comité social d'administration départemental qui examinera la décision mardi.