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Photo d’illustration police. (Photo de JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Nouvelles dégradations à La Duchère : six personnes interpellées

  • par LR

    • Des incendies de mobilier urbain ont éclaté mercredi soir dans le quartier de La Duchère, à Lyon. Les forces de l’ordre ont dispersé plusieurs dizaines d’individus et procédé à six interpellations.

    Une nouvelle soirée de violences a agité le quartier de La Duchère, dans le 9ᵉ arrondissement de Lyon, mercredi en début de soirée. Selon nos confrères du Progrès, peu avant 19 heures, plusieurs dizaines d’individus ont allumé des feux au milieu de la chaussée, place Gisèle-Halimi, entraînant d’importantes perturbations de circulation.

    A lire aussi : Des nouvelles violences urbaines dans la banlieue de Lyon, le centre chorégraphique de Rillieux incendié

    Du mobilier urbain, dont un abribus et des poubelles, a été dégradé puis incendié. Certains participants étaient équipés de mortiers d’artifice et de projectiles. Face à la situation, les forces de l’ordre sont intervenues avec le renfort d’une brigade de CRS et de la BAC. Les attroupements ont été dispersés peu après 20 heures à l’aide de gaz lacrymogènes.

    Six personnes ont été interpellées au cours de l’intervention. Aucun blessé n’est signalé. Les feux ont toutefois bloqué la circulation pendant plusieurs dizaines de minutes et entraîné la déviation de plusieurs lignes de bus TCL.

    Des tensions dans toute la Métropole

    Ces incidents s’inscrivent dans une série de violences urbaines observées depuis plusieurs jours dans l’agglomération lyonnaise, notamment à Rillieux-la-Pape, Vénissieux, Vaulx-en-Velin ou encore Saint-Priest, où des véhicules et bâtiments ont été incendiés. Plusieurs unités de CRS ont été déployées dans la métropole pour tenter d’endiguer ces tensions.

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