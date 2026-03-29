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Jean-Michel Aulas a véritablement déposé un recours après sa défaite face à Grégory Doucet
Jean-Michel Aulas a déposé un recours après sa défaite face à Grégory Doucet. (@Nathan Chaize)

Lyon : Jean-Michel Aulas a bien déposé un recours après sa défaite face à Grégory Doucet

  • par Corentin Lucas

    • Sans grande surprise, Jean-Michel Aulas a réellement déposé un recours juste avant l'installation de Grégory Doucet, ce vendredi 27 mars.

    La bataille des Municipales continue. Battu au second tour par le maire sortant Grégory Doucet, Jean-Michel Aulas a saisi la justice administrative ce vendredi 27 mars, en amont de l'installation de son adversaire écologiste, pour déposer un recours contre l'élection de ce dernier.

    Au soir des résultats, l’ancien président de l’OL avait évoqué "de nombreuses irrégularités". C'est pourquoi il avait déclaré vouloir saisir les instances compétentes pour contester le dénouement. D'après les informations de Libération, les paroles se sont véritablement transformées en acte.

    Lire aussi : Qui sont les 25 vice-présidents de Véronique Sarselli à la Métropole de Lyon

    Un deuxième recours dès ce lundi ?

    À sa sortie de l'Hôtel de Ville, Jean-Michel Aulas a laissé sous-entendre aux journalistes la possibilité de déposer un second recours. "Lundi, nous allons en adresser un autre à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour beaucoup plus que des irrégularités notoires. Si on le fait, c’est qu’il y a une chance que cela aboutisse", a-t-il lâché.

    Une nouvelle menace qui reflète le climat politique tendu à Lyon, où le duel entre les deux hommes pourrait se poursuivre en justice. Le juge administratif va désormais devoir examiner les éléments apportés par le camp de l'ancien homme d'affaires.

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