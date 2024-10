Lucas Pouille en tête d'affiche du nouvel open de tennis de Lyon

Lucas Pouille sera au nouveau tournoi de tennis de Décines près de Lyon. (Photo Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Le nouvel All in Open Auvergne-Rhône-Alpes de Décines près de Lyon a dévoilé son plateau.

Après la disparition de l'Open 6e Sens de Lyon, classé WTA 250, et de l'Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes de Lyon, lui aussi classé 250, les amoureux de tennis peuvent se consoler avec le nouvel All in Open Auvergne-Rhône-Alpes de Décines-Charpieu, classé Challenger 75.

Pour sa première édition qui se déroulera du 10 au 16 novembre, le tournoi accueillera en tête d'affiche le Français Lucas Pouille, tête de série n°2 avec sa 96e place mondiale. Le Croate, Borna Coric, 94e mondial est quant à lui tête de série n°1.

117e mondial, Luca Van Assche sera également de la partie, tout comme son compatriote français Harold Mayot, 106e mondial. L'ancien 23e mondial Damir Dzumhur, aujourd'hui à la 104e place complète également le tableau.