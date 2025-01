Des gendarmes du Rhône et de la Loire ont procédé à plusieurs interpellations, lundi 6 janvier, après des vols d'engins de chantier.

Un possible réseau de sept personnes, impliquées dans le vol de mini-pelles dans le Rhône, la Loire et la Drôme, a été démantelé par la gendarmerie après plusieurs semaines d'enquête. Les investigations ont notamment mobilisés les enquêteurs de la compagnie de gendarmerie de Givors, selon les informations de BFM Lyon.

Ce lundi 6 janvier, les gendarmes de Condrieu (Rhône) et de Saint-Etienne (Loire) ont finalement procédé à sept interpellations. Selon la gendarmerie du Rhône, auprès de nos confrères, une personne a été poursuivie pour vol et les six autres pour recel. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont retrouvé une mini-pelle dérobée il y a plusieurs semaines. Des fausses plaques d'immatriculation, des armes à feu et un véhicule volé ont également été trouvés.