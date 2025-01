La nouvelle notice "argent" lancée par Interpol à Lyon visera les avoirs criminels

L'organisation internationale Interpol, basée à Lyon, a publié vendredi sa toute première notice "argent", un nouveau type d'alerte ou de demande de coopération internationale visant à tracer ou recouvrer des avoirs d'origine criminelle.

Cette première notice argent, "demandée par l'Italie, cherche à obtenir des informations sur des avoirs appartenant à un membre important de la mafia", explique dans un communiqué l'organisation internationale de police criminelle dont le siège mondial est à Lyon.

Elle vise une "variété d'actifs, principalement en Asie et en Amérique du Sud, d'une valeur de plus d'un demi-milliard d'euros", a précisé à l'AFP une porte-parole de l'institution. La notice argent s'ajoute à huit autres déjà existantes et de couleurs différentes dont la plus médiatique, la rouge, permet la localisation et l'arrestation de personnes recherchées par un des 196 pays-membres d'Interpol.

Une phase pilote jusqu'en novembre

Son lancement intervient dans le cadre d'une phase pilote à laquelle participent 52 pays et territoires et qui durera au moins jusqu'en novembre. "Priver les criminels et leurs réseaux de leurs profits illicites est l'un des moyens les plus puissants pour lutter contre la criminalité transnationale organisée, surtout quand l'on sait que 99% des avoirs criminels ne sont pas récupérés", déclare le secrétaire général d'Interpol Valdecy Urquiza, cité dans le communiqué.

Selon l'organisation, la notice argent vise "la fraude, la corruption, le trafic de drogues, la criminalité environnementale et d'autres infractions graves". Elle doit faciliter la localisation, l'identification et l'obtention d'informations sur les avoirs blanchis comme "des propriétés, des véhicules, des comptes bancaires".

Les pays pourront ensuite utiliser ces informations pour coopérer, y compris pour des demandes bilatérales de saisie, de confiscation ou de recouvrement d'avoirs soumis à la législation nationale.

Les notices d'Interpol sont des "demandes internationales de coopération ou d'alertes" et sont publiées par le secrétariat général "à la demande de bureaux centraux nationaux Interpol de pays membres", rappelle l'organisation sur son site internet.

Elles peuvent être consultées par tous les pays membres dans la base de données qui les centralise.