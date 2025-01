Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 10 au 12 janvier

Cinéma, marché, création de fresque... Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq activités à faire ce week-end du 10 au 12 janvier.

Retour sur les traces du cinéma d'animation au festival Mutoscope

Du vendredi 10 au mardi 14 janvier, le festival Mutoscope s'installe à Lyon, dans le 7e arrondissement, au cinéma Comoedia. Proposé par l'équipe du festival Hallucinations Collectives, ce rendez-vous met à l'honneur la naissance de l’image animée dans le cinéma, ainsi que ses œuvres les plus marquantes et audacieuses. Sept séances de compétition et une séance spéciale, pour un total de 50 films, seront proposées. Trois prix seront décernés à l'issue de la compétition.

Plus d'informations et la programmation complète ici.

"Les Instants Truffe et Vin" au Grand Hôtel Dieu

Vendredi et samedi, les vignerons et vigneronnes de Grignan-les-Adhémar s'installent au Grand Hôtel-Dieu à Lyon, à l'occasion des "Instants Truffe et Vin". Deux journées de partage autour du vin et de la truffe, qui seront notamment marqué par un marché de 10h30 à 20h. L'entrée est à 5 euros.

Plus d'informations sur le site du Grand Hôtel-Dieu.

La friperie vintage et moderne chez Slo Lyon Les Pentes

"Chines tes fripes : bienvenue 2025". Pour lancer l'année de la meilleure des façons, Slo Lyon Les Pentes et la Friperie Nomade organisent deux journées dédiées à la friperie vintage et moderne, au sein de l'établissement Slo Lyon Les Pentes du 1er arrondissement lyonnais. L'entrée est gratuite et l'événement accessible de 13 h à 20 h durant les deux jours.

Plus d'informations ici.

Participez à un atelier sur la Fresque de la mobilité

Photo d'illustration d'une fresque du climat. (Photo Jeanne Mercier / Hans Lucas via AFP)

La Maison de l'environnement de la Métropole de Lyon organise, ce dimanche 12 janvier, un atelier sur la Fresque de la mobilité. De 11 h à 13 h, cet atelier collaboratif et pédagogique inspiré de la Fresque du climat vous permettra d'explorer "les leviers de décarbonation de la mobilité, tant à l’échelle individuelle que collective". Une garde d'enfants est aussi proposée pendant l'atelier.

Informations et inscription (3 euros) ici.

Le salon de l'étudiant fait son retour

Photo d'archives du salon de l'Étudiant à Eurexpo. @Arthur Brenac

Le salon de l'étudiant, au parc Eurexpo de Chassieu du 10 au 12 janvier, proposera des conférences, des stands, des ateliers et des témoignages d'étudiants à tous ceux qui souhaitent trouver leur voie, notamment les lycéens à l'approche de la formulation des vœux Parcoursup. Une carte interactive des stands est disponible sur l'Etudiant. À noter qu'une inscription gratuite est obligatoire pour entrer au salon de l'étudiant.

Plus d'informations ici : Lyon : le salon de l'Etudiant revient à Eurexpo