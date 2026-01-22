Rhône : les travaux de restructuration du collège Jacques-Prévert débutent à Saint-Symphorien-d’Ozon

Le département du Rhône a lancé ce mercredi 21 janvier les travaux de restructuration et d’agrandissement du collège Jacques-Prévert, à Saint-Symphorien-d’Ozon. Livraison prévue à l’automne 2027.

Les travaux de restructuration et d’agrandissement des locaux du collège Jacques-Prévert, à Saint-Symphorien-d’Ozon (Rhône), ont débuté ce mercredi 21 janvier. Concrètement, ils consisteront à répondre à l’augmentation des effectifs de l’établissement par la mise en conformité et de modernisation des locaux pour un budget total de 18 millions d’euros.

La loge sera ainsi détruite pour laisser place à un nouvel espace d’accueil, composé d’un CDI et d’une place polyvalente au rez-de-chaussée, et des services administratifs et d’espaces de vie pour les enseignants à l’étage. Ces aménagements doivent s’achever au printemps 2027.

Viendra ensuite le tour du bâtiment externat. Ce dernier sera restructuré avec la création d’un plateau scientifique et sera accompagné d’une extension au rez-de-chaussée. Les travaux seront réalisés au cours de l’année scolaire 2026-2027. À l’été 2027, la demi-pension sera, elle aussi, réhabilitée. Des îlots de fraîcheur viendront compléter l’ensemble des aménagements, avec la plantation de végétaux et la création de terrains sportifs ombragés. Ces travaux seront quant à eux livrés à l’automne 2027.

Lire aussi : Lyon : à la Croix-Rousse, des travaux de réaménagement réalisés dans le jardin Villemanzy