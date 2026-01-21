Lyon : à la Croix-Rousse, des travaux de réaménagement réalisés dans le jardin Villemanzy

Situé à la Croix-Rousse, le jardin Villemanzy connaîtra des travaux de réaménagement jusqu’à la mi-mars avec, notamment, un renouvellement du mobilier et un renforcement de la biodiversité.

Niché sur les pentes de la Croix-Rousse entre la montée Saint-Sébastien et la rue des Fantasques, dans le 1er arrondissement de Lyon, le jardin Villemazy va faire peau neuve. Acquis par la Ville de Lyon en 1980, le jardin Villemanzy va faire l’objet de nombreux réaménagements jusque courant mars, comprenant notamment un renouvellement du mobilier urbain (bancs et assises) ainsi que des éclairages et un allègement des clôtures avec une ouverture des massifs végétaux pour "profiter pleinement" de la vue.

En parallèle, la biodiversité sera renforcée avec des plantations d’espèces "emblématiques" et de massifs sensoriels. Une diversité végétale durable a ainsi été réfléchie pour "favoriser la faune et la flore locale", indique la mairie du 1er arrondissement dans un communiqué. De nouveaux arbres, arbustes et plantes vivaces viendront également remplacer ceux récemment enlevés. L’ouverture du côté de la rue des Fantasques permettra enfin à tous de redécouvrir ce lieu peu connu.

