Actualité
Jardin Villemanzy à la Croix-Rousse (1er arr.) Google Maps

Lyon : à la Croix-Rousse, des travaux de réaménagement réalisés dans le jardin Villemanzy

  • par Clémence Margall

    • Situé à la Croix-Rousse, le jardin Villemanzy connaîtra des travaux de réaménagement jusqu’à la mi-mars avec, notamment, un renouvellement du mobilier et un renforcement de la biodiversité.

    Niché sur les pentes de la Croix-Rousse entre la montée Saint-Sébastien et la rue des Fantasques, dans le 1er arrondissement de Lyon, le jardin Villemazy va faire peau neuve. Acquis par la Ville de Lyon en 1980, le jardin Villemanzy va faire l’objet de nombreux réaménagements jusque courant mars, comprenant notamment un renouvellement du mobilier urbain (bancs et assises) ainsi que des éclairages et un allègement des clôtures avec une ouverture des massifs végétaux pour "profiter pleinement" de la vue.

    En parallèle, la biodiversité sera renforcée avec des plantations d’espèces "emblématiques" et de massifs sensoriels. Une diversité végétale durable a ainsi été réfléchie pour "favoriser la faune et la flore locale", indique la mairie du 1er arrondissement dans un communiqué. De nouveaux arbres, arbustes et plantes vivaces viendront également remplacer ceux récemment enlevés. L’ouverture du côté de la rue des Fantasques permettra enfin à tous de redécouvrir ce lieu peu connu.

    Lire aussi : aLyon : à Fourvière, le jardin du Rosaire restauré d'ici l'été 2027

    à lire également
    Lyon : le directeur du magazine d'extrême droite Frontières condamné pour diffamation

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Lyon : à la Croix-Rousse, des travaux de réaménagement réalisés dans le jardin Villemanzy 14:31
    Lyon : le directeur du magazine d'extrême droite Frontières condamné pour diffamation 14:00
    Le BHNS doit relier Lyon Part-Dieu à Trévoux. (@Région Aura)
    Auvergne-Rhône-Alpes : l’enquête publique sur le BHNS Trévoux-Lyon débute aujourd’hui 13:13
    Agression raciste au Groupama Stadium lors du match OL-PSG : dix mois de prison requis contre l’un des supporters 12:25
    police lyon faits divers
    Lyon : six suspects interpellés pour le vol de quinze véhicules 11:56
    d'heure en heure
    Rue89Lyon relaxé, la famille Aulas annonce faire appel 11:20
    Un homme blessé par balles dans une épicerie à Villeurbanne 10:48
    Lyon est la ville la plus embouteillée en France selon ce classement 09:47
    Euroligue : l’Asvel encore dominée par Kaunas à l’Astroballe 09:22
    doucet maire de lyon police
    Policiers, caméras, narcotrafic : les annonces de Doucet pour la sécurité à Lyon 08:52
    Pollution à Lyon : on respire mieux ce mercredi 08:18
    Zone à faibles émissions : députés et sénateurs confirment leur suppression 07:49
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Neige et avalanches : quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:33
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut