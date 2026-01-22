Actualité
Photo d’illustration

Cette série d'Amazon recherche des figurants à Lyon pour la saison 2

  • par La Rédaction

    • La production de la série Dear You, diffusée sur Prime Video, lance un casting de figurants à Lyon. Des profils élégants, âgés de 18 à 65 ans, sont recherchés pour un tournage prévu en février.

    La saison 2 de Dear You, réalisée par Julien Carpentier et produite par Astrée Productions, recherche actuellement des figurants à Lyon. Hommes et femmes de 18 à 65 ans sont invités à postuler pour incarner des invités "luxe", avec un style chic, élégant et soigné.

    Les candidats doivent transmettre trois photos récentes, prises simplement au téléphone, en tenue élégante déjà en leur possession. Les photos professionnelles sont proscrites, l’objectif étant de refléter une allure naturelle en conditions de tournage.

    Le tournage est prévu en février, avec une rémunération fixée à 98 euros brut pour un cachet de figuration, hors éventuelles majorations. L’inscription se fait exclusivement via le formulaire indiqué par la production.

