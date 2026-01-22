Actualité
Lyon : un homme agressé au tournevis à la Part-Dieu, un suspect arrêté

  • par La Rédaction

    • Un homme a été pris pour cible mardi soir dans le centre commercial de la Part-Dieu, à Lyon. L’agresseur présumé, armé d’un tournevis, a été interpellé peu après dans la gare.

    Une agression a semé l’inquiétude mardi 20 janvier en début de soirée au Centre commercial de la Part-Dieu. Selon nos confrères du Progrès, vers 19 heures, un homme qui téléphonait dans la galerie aurait été attaqué par un individu muni d’un tournevis. Des images de vidéosurveillance montrent l’assaillant tentant de porter des coups dans le dos de la victime.

    Le suspect, un homme en fauteuil roulant, a été retrouvé et interpellé environ une heure plus tard sur un quai de la Gare de Lyon-Part-Dieu. Il aurait opposé une résistance aux agents lors de son arrestation. La victime, indemne, a déposé plainte. Une enquête est en cours pour préciser les circonstances des faits.

