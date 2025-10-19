Actualité
Rhône : les perturbations à prévoir sur les routes à partir de la semaine prochaine

  • par Clémence Margall

    • Plusieurs travaux et interventions vont perturber le trafic sur les routes du département à partir de la semaine prochaine. On fait le point.

    Lyon Capitale vous propose de faire le point sur les différents travaux qui vont impacter les routes du département du Rhône à partir de demain, lundi 20 octobre.

    Les 20 et 21 octobre

    Demain, des travaux de reconstruction de la chaussée seront réalisés sur le RD67 à Sarcey, impactant la circulation. La route sera barrée et des déviations seront mises en place.

    Lundi et mardi, ce sera également le cas sur la RD307 à hauteur de Vindry-sur-Turdine avec la mise en place de la circulation alternée de nuit, ainsi que sur la RD70 à Pollionnay pour des travaux d’hydroprojection. La circulation sera, là aussi, alternée. Des travaux de reconstruction de chaussée seront également réalisés du 20 au 21 octobre sur la RD338 à Vindry-sur-Turdine.

    Les travaux jusqu’à la fin du mois

    Du 20 au 24 octobre, la RD488E à Beauvallon sera déviée en raison de travaux d’entretien. Du côté de la RD36E à Orlinéas, la circulation sera en alternat les 23 et 24 octobre en raison de travaux d’hydroprojection.

    Du 20 au 31 octobre, des travaux de remplacement de canalisation d’eaux pluviales seront réalisés à Belleville-en-Beaujolais, nécessitant la fermeture de la route la nuit. Des travaux d’assainissement seront réalisés durant la même période à Blacé. La route sera en conséquence déviée.

    Sur la RD27, des travaux à proximité d’un lotissement de Vindry-sur-Turdine nécessiteront la fermeture de la route entre le 20 octobre et le 5 novembre. Enfin, dès demain et jusqu’au 19 décembre, la RD39 à Lachassagne sera déviée en raison de travaux de renouvellement pour l’eau potable.

