Actualité
Le tabac des États, dans le 8e arrondissement de Lyon, a été braqué. Google Maps

Lyon : un tabac du 8e arrondissement braqué, les suspects recherchés

  • par Clémence Margall

    • Le bureau de tabac des États, dans le 8e arrondissement de Lyon, a été braqué samedi soir. Deux suspects sont actuellement recherchés.

    Les faits se sont déroulés peu avant 21 heures alors que deux individus sont entrés dans le bureau de tabac des États, dans le 8e arrondissement de Lyon, samedi 18 octobre. D’après nos confrères du Progrès, ces derniers auraient braqué le gérant à l’aide de bombes à gaz lacrymogène avant de prendre la fuite avec le fond de caisse et des paquets de cigarettes.

    Une enquête a été ouverte afin de retrouver les auteurs des faits, toujours activement recherchés par les forces de l’ordre. Le préjudice est estimé entre 5 000 et 10 000 euros.

