Disparu depuis le 5 janvier, un randonneur a été retrouvé mort sur les hauteurs d'Ampuis dans le Rhône.

Après plusieurs battues sans résultats, le randonneur disparu à Ampuis a été retrouvé mort dimanche 11 janvier. L'homme n'avait plus donné de signes de vie depuis le 5 janvier.

Depuis, une battue de police et d'une quinzaine d'habitants avait été menée sur les hauteurs de la commune pour tenter de retrouver la trace de l'homme. Un hélicoptère avait également survolé la zone, sans résultats.

Le randonneur a finalement été trouvé sans vie le 11 janvier. Selon les informations du Progrès, ce sont des chasseurs qui l'auraient retrouvé sur les hauteurs d'Ampuis. L'homme aurait mis fin à ses jours.

