Actualité
Image d’illustration. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Rhône : le randonneur disparu retrouvé mort sur les hauteurs d'Ampuis

  • par Loane Carpano

    • Disparu depuis le 5 janvier, un randonneur a été retrouvé mort sur les hauteurs d'Ampuis dans le Rhône.

    Après plusieurs battues sans résultats, le randonneur disparu à Ampuis a été retrouvé mort dimanche 11 janvier. L'homme n'avait plus donné de signes de vie depuis le 5 janvier.

    Depuis, une battue de police et d'une quinzaine d'habitants avait été menée sur les hauteurs de la commune pour tenter de retrouver la trace de l'homme. Un hélicoptère avait également survolé la zone, sans résultats.

    Le randonneur a finalement été trouvé sans vie le 11 janvier. Selon les informations du Progrès, ce sont des chasseurs qui l'auraient retrouvé sur les hauteurs d'Ampuis. L'homme aurait mis fin à ses jours.

    Lire aussi : Rhône : un appel à témoins lancé après la disparition d'un randonneur à Ampuis

    à lire également
    Verre vin rouge et bouteille
    Le meilleur gamay du monde vient du Rhône

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Verre vin rouge et bouteille
    Le meilleur gamay du monde vient du Rhône 11:28
    Rhône : le randonneur disparu retrouvé mort sur les hauteurs d'Ampuis 11:20
    Lyon : un chauffeur Uber et son client jugés pour "violences réciproques" 10:44
    Près de Lyon : un incendie ravage une maison de 200m2 10:10
    Polar : les faux-semblants de Meï Lepage, flic lyonnaise et romancière 09:55
    d'heure en heure
    Sophie Cruz
    Municipales à Villeurbanne : Sophie Cruz préférée à Marc Fraysse à droite 09:29
    L'Asvel renversée par Paris après un match à suspense 09:05
    Municipales : Jean-Michel Aulas dévoile ses neuf têtes de liste à Lyon 08:41
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air toujours bonne ce lundi 08:22
    Six morts en deux jours : week-end noir dans les Alpes françaises 08:08
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:47
    Grâce à sa nouvelle recrue Endrick, l'OL s'impose à Lille et rejoint les 8es de finale de Coupe de France 07:33
    Un lundi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 10 degrés attendus 07:14
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut