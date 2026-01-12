Un habitant de Saint-Priest et un chauffeur Uber ont été jugés pour "violences réciproques" après une course qui s'était mal terminée en juin dernier.

Un habitant de Saint-Priest et un chauffeur de VTC Uber, ont été entendus au tribunal le 7 janvier dernier pour "violences réciproques." Relatés par le Progrès, les faits remontent à juin dernier. Ce soir-là, un homme de 51 ans réserve un Uber pour rentrer chez lui.

A la fin de la course, le ton monte : le chauffeur lui demande de régler 34 euros, le client refuse, persuadé d'avoir payé en ligne. Le chauffeur de VTC ne lâche pas, la case "cash" aurait été cochée sur l'application. Au tribunal, les deux hommes affirment avoir ensuite reçu des coups. L'un au bras, l'autre à la jambe.

Avec pour seule preuve, les certificats médicaux des deux hommes, le juge tranche. Le client est condamné à payer une amende de 150 euros et à verser 600 euros au chauffeur pour la perte financière causée par la dispute. Déjà connu de la justice pour détention de faux documents administratifs, le chauffeur écope quant à lui de 300 euros d'amende. Ce dernier est également condamné à verser 1 200 euros au client pour le préjudice moral et les frais de procédure.

