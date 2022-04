Récemment placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête du parquet de Villefranche-sur-Saône le visant, le maire de Thizy-les-Bourgs s’est exprimé sur l’affaire en conseil municipal. Il a reconnu avoir participé "à deux soirées avec des jeunes, avec de l’alcool".

Fin mars, le placement en garde à vue du maire de Thizy-les-Bourgs, Martin Sotton, avait fait beaucoup parler dans le Rhône, après les révélations du Progrès qui dévoilait la participation, alors présumée, de l’élu à des soirées alcoolisées avec des jeunes d’un foyer pour enfants. Jusqu’ici le maire avait gardé le silence, il s’est finalement brièvement confié devant son conseil municipal et ses administrés lundi 4 avril.

Un acte de contrition

L’édile a ainsi confirmé l’ouverture d’une enquête le visant et sa participation à des soirées alcoolisées avec des jeunes. "Une enquête me visant est en cours et je suis très soucieux du secret de l’enquête, ainsi que du droit à la présomption d’innocence. […] J’ai participé à deux soirées avec des jeunes, avec de l’alcool", a-t-il expliqué en ouverture du conseil municipal, comme le rapportent nos confrères du Progrès.

Martin Sotton a ensuite pris quelques minutes pour exprimer son regret et présenter ses excuses "pour les mauvais échos que cela a entraînés pour la commune". Tout en assurant qu’ "à aucun moment, il n’y a eu de connotation à caractère sexuel pendant ces soirées".

Quid de son poste ?

Désormais se poserait la question de son maintien à la tête de la mairie. Les élus de l'opposition ont quitté la salle avant la fin du conseil, précisent nos confrères. Au terme de celui-ci, Nathalie Lions, la maire déléguée de Mardore, une commune rattachée à Thizy-les-Bourgs, aurait ensuite précisé que certains élus se réservaient "le droit de prendre une décision sur votre mandat dans les prochains jours", affirmant néanmoins "nous respectons le travail de la justice".