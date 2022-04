Lancement des inscriptions pour la SaintéLyon 2022

Les inscriptions pour l’édition 2022 de la SaintéLyon, organisée les 3 et 4 décembre, sont ouvertes depuis 9 heures ce mardi 5 avril. 3 000 dossards à tarifs réduits sont proposés aux plus rapides.

Top départ pour les inscriptions de 68e édition de la SaintéLyon. À tout juste neuf mois du départ de la course de trail entre Saint-Étienne et Lyon, organisée les 3 et 4 décembre, les coureurs doivent déjà faire preuve de rapidité ce mardi 5 avril pour décrocher leur dossard. Depuis 9 heures, 3 000 dossards à tarifs réduits sont proposés à la vente, tous parcours confondus.

Au total, cinq épreuves sont proposées aux coureurs qui pourront s’élancer en décembre soit sur le parcours classique de 78 km, en solo ou en relais (à 2, 3 ou 4), la SaintExpress longue de 44 km, la SaintéSprint où il faudra avaler 24 km ou encore la SaintéTic, la plus courte, qui ne compte que 13 km. Pour les plus endurants, qui n’ont pas peur de se frotter à un aller-retour entre Lyon et Saint-Étienne, les organisateurs proposent la Lyon Sainté-Lyon, un ultratrail long de 156 km. Un vrai parcours pour les mordus de trail.