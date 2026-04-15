C’est dans ce centre commercial que la jeune victime a été retrouvée morte, touchée par balle à la tête. (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Un mineur de 15 ans va être présenté mercredi à un juge en vue de sa mise en examen pour "homicide volontaire", deux jours après la mort d'un jeune de 13 ans tué par balle à Villefranche-sur-Saône (Rhône), a indiqué le parquet de Lyon.

Le parquet précise avoir requis le placement en détention provisoire de ce jeune, soupçonné à ce stade de l'enquête d'être l'auteur du tir mortel. Lundi vers 13h15, la victime de 13 ans a été retrouvée dans un local au sein d'un petit centre commercial du quartier Belleroche de Villefranche-sur-Saône, avec "une blessure grave à la gorge, compatible avec un tir d'arme à feu tiré à faible distance", explique le parquet de Lyon dans un communiqué.

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Le jeune garçon est décédé peu après malgré l'intervention des secours. "Aucune arme n'a été retrouvée sur les lieux", souligne le parquet. Deux jeunes de 12 et 15 ans avaient dans un premier temps été interpellés sur place. Mardi, le parquet de Villefranche, initialement chargé de l'enquête, avait annoncé l'arrestation de deux autres jeunes de 15 et 16 ans, eux aussi présents au moment des faits.

Il avait aussi fait part de l'interpellation d'un homme de 44 ans, gérant de l'épicerie attenante au local. Membre de l'environnement familial d'un des adolescents, il est soupçonné de détention d'arme. Hormis "le tireur présumé", tous ont été remis en liberté après avoir été entendus par les enquêteurs, précise le parquet de Lyon qui ne donne aucune information sur le contexte ou un potentiel mobile.

Dans le quartier, plusieurs habitants et proches de la victime ont dit à l'AFP pencher pour la thèse d'un tir accidentel survenu alors que les adolescents jouaient avec une arme.

Les suites de l'enquête sont désormais confiées au commissariat de Villefranche-sur-Saône, qui prend le relais de la division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS, ex-PJ) de Lyon.