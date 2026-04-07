Actualité
L’association PAZ devant l’Hôtel de Ville de Lyon. CM

L'association PAZ se félicite de l'arrêt de la vente des pièges à colle dans ce supermarché de Lyon

  • par La Rédaction

    • Le magasin E.Leclerc Champvert, dans le 9e arrondissement, a retiré de ses rayons les pièges à colle pour rongeurs. Une décision saluée par l’association PAZ.

    Le magasin E.Leclerc Champvert a décidé de ne plus proposer de pièges à colle à la vente. L’association PAZ (Projet Animaux Zoopolis), à l’origine d’une pétition lancée après l’alerte d’une cliente, salue une avancée locale pour la cause animale. Selon l’organisation, ces produits ont disparu des rayons le 11 mars dernier.

    A lire aussi : PAZ demandera la fermeture du zoo de Lyon lors du meeting de Grégory Doucet

    Pour PAZ, cette décision s’inscrit dans une mobilisation plus large contre ces dispositifs jugés particulièrement cruels. L’association rappelle que plusieurs enseignes de distribution et de jardinage ont déjà annoncé l’arrêt de leur commercialisation, et espère désormais que l’ensemble du réseau E.Leclerc suivra cet exemple. Elle appelle également le gouvernement à légiférer pour interdire leur fabrication, leur vente et leur utilisation.

    Les pièges à colle sont dénoncés pour les souffrances qu’ils infligent aux animaux, qu’il s’agisse de rongeurs ou d’espèces non ciblées comme les oiseaux ou les hérissons. Trois propositions de loi visant à les bannir ont d’ailleurs été déposées au Parlement en 2025. Pour PAZ, la décision lyonnaise constitue une étape symbolique dans un combat appelé à se poursuivre à l’échelle nationale.

    à lire également
    Grégory Doucet : "À Lyon, le bien-être est ma seule boussole"

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    L'association PAZ se félicite de l'arrêt de la vente des pièges à colle dans ce supermarché de Lyon 08:11
    Grégory Doucet : "À Lyon, le bien-être est ma seule boussole" 07:53
    Emmanuel Macron attendu à Lyon pour un sommet sur la santé et l'environnement 07:31
    Lyon soleil
    Un mardi estival à Lyon, jusqu'à 26 degrés attendus 07:16
    Crise du logement neuf : "Il y a urgence à délivrer des permis de construire" 07:00
    d'heure en heure
    Rhône : des infractions en série constatées lors d’un contrôle routier en marge du week-end de Pâques 06/04/26
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Un homme forcé à prendre de la drogue, overdose mortelle : cinq individus jugés à Lyon 06/04/26
    Près de Lyon : un homme de 70 ans décède après une chute d’un immeuble
    Au sud de Lyon, un automobiliste percute violemment un poteau électrique 06/04/26
    Municipales à Lyon : Nathalie Perrin-Gilbert lance un appel aux dons pour rembourser ses frais de campagne 06/04/26
    Lyon : poubelles incendiées, tirs de mortiers… Des tensions éclatent dans le quartier Moulin à Vent 06/04/26
    460 adultes seront baptisés lors de la nuit de Pâques
    Fête de Pâques : le Conseil des Mosquées du Rhône adresse ses vœux à la communauté chrétienne 06/04/26
    5 000 participants, des records : découvrez les résultats des Foulées de Villeurbanne 06/04/26
    L'impressionnant incendie aux Chartreux (Lyon 1er).
    Incendie au lycée des Chartreux à Lyon : les opérations de déconstruction reprennent, une réunion prévue demain 06/04/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut