L'association PAZ se félicite de l'arrêt de la vente des pièges à colle dans ce supermarché de Lyon

Le magasin E.Leclerc Champvert, dans le 9e arrondissement, a retiré de ses rayons les pièges à colle pour rongeurs. Une décision saluée par l’association PAZ.

Le magasin E.Leclerc Champvert a décidé de ne plus proposer de pièges à colle à la vente. L’association PAZ (Projet Animaux Zoopolis), à l’origine d’une pétition lancée après l’alerte d’une cliente, salue une avancée locale pour la cause animale. Selon l’organisation, ces produits ont disparu des rayons le 11 mars dernier.

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Pour PAZ, cette décision s’inscrit dans une mobilisation plus large contre ces dispositifs jugés particulièrement cruels. L’association rappelle que plusieurs enseignes de distribution et de jardinage ont déjà annoncé l’arrêt de leur commercialisation, et espère désormais que l’ensemble du réseau E.Leclerc suivra cet exemple. Elle appelle également le gouvernement à légiférer pour interdire leur fabrication, leur vente et leur utilisation.

Les pièges à colle sont dénoncés pour les souffrances qu’ils infligent aux animaux, qu’il s’agisse de rongeurs ou d’espèces non ciblées comme les oiseaux ou les hérissons. Trois propositions de loi visant à les bannir ont d’ailleurs été déposées au Parlement en 2025. Pour PAZ, la décision lyonnaise constitue une étape symbolique dans un combat appelé à se poursuivre à l’échelle nationale.