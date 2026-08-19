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Le Hot Club de jazz de Lyon. @Antoine Merlet

Lyon : le Hot Club dévoile sa programmation pour la rentrée et ouvre sa billetterie

  • par Corentin Lucas

    • Le Hot Club, spécialisé dans le jazz, rouvrira ses portes le 9 septembre prochain, rue Lanterne, dans le 1er arrondissement de Lyon.

    Les amateurs de jazz peuvent déjà sortir leurs agendas. Après la pause estivale, le Hot Club de Lyon prépare son retour. La salle de la rue Lanterne rouvrira le 9 septembre prochain, avec une programmation qui s’étendra jusqu’au 31 décembre. La billetterie de la nouvelle saison est déjà ouverte depuis ce mardi 18 août.

    "Se réinventer tout en restant fidèle à ses racines", résume Ludwig Laisné, président du Hot Club de Lyon, à propos de la nouvelle saison du plus ancien club de Jazz d’Europe encore en activité.

    La programmation débutera le 25 septembre avec le quartet de Baptiste Herbin et Fred Nardin, accompagné de Darryl Hall et Leon Parker. Le lendemain, Christophe Dal Sasso et Shekinah Rodz proposeront une création à la croisée du jazz et des musiques du monde. Le club proposera également plusieurs rendez-vous thématiques, dont les soirées mensuelles "Tribute to", ainsi qu’une semaine consacrée au vibraphone les 10 et 11 décembre.

    Le Hot Club entend également marquer les anniversaires liés à deux monuments du jazz, Miles Davis et John Coltrane, tout en poursuivant son rôle de scène pour les musiciens émergents. "Notre programmation automnale incarne cette belle tension entre la mémoire et l’avenir", explique Ludwig Laisné.

    Selon le président, elle doit ainsi mêler "l’avant-garde de Leon Parker, la riche tradition des Big Bands" et différents rendez-vous consacrés à l’histoire du jazz.

    Lire aussi : À Lyon, le musée Jean Couty propose des ateliers d’écriture sur l’exposition "Voyage en Italie"

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