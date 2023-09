Rhône : des travaux sur l'A7 entre Saint-Fons et Ternay à partir du 25 septembre

Des travaux seront menés sur l'autoroute A7 entre Saint-Fons et Ternay à partir du 25 septembre.

Du 25 septembre au 14 décembre, la circulation sera perturbée de nuit sur l'autoroute A7 entre Saint-Fons et Ternay dans le Rhône dans le sens Lyon-Marseille.

Quatre phases de travaux

Cette fermeture permettra la réalisation de travaux, notamment d'élagage, de création de refuges, et d'élargissement de la bande d'arrêt d'urgence. "Ce chantier, dont le montant s’élève à 3 M€, fait partie d’un programme général de travaux dédié à la réhabilitation de l’autoroute A7 entre Saint-Fons et Ternay. Il fait suite aux travaux réalisés depuis 2020 sur le terre-plein central. Le programme est financé par l’État à hauteur de 14 millions d'euros", précise la préfecture du Rhône.

Les travaux seront réalisés de nuit, de 20 h 15 à 5 h, du lundi soir au vendredi matin. Le chantier est découpé en quatre secteurs successifs :

Secteur n°1 – du lundi 25 septembre au vendredi 13 octobre

Secteur n°2 – du lundi 16 octobre au vendredi 10 novembre

Secteur n°3 – du lundi 13 novembre au vendredi 1er décembre

Secteur n°4 – du lundi 4 décembre au vendredi 15 décembre

Dès lundi et jusqu'au vendredi 13 octobre, l’autoroute sera complètement fermée entre l’échangeur du périphérique et le nœud de Ternay entre 21h et 5h durant les nuits du 25, 26, 27 et 28 septembre. Puis, du 2 au 13 octobre, neutralisation des deux voies de droite entre 20 h 15 et 5 h et fermeture des bretelles du diffuseur n°6 (accès Avenue Ramboz et Boulevard Urbain Sud) avec mise en place d’itinéraires de déviation.