Lyon : un appel à la grève des cheminots de la SNCF mardi 26 septembre

Les syndicats de cheminots appellent à la grève mardi 26 septembre contre "la casse de la SNCF".

"Le démantèlement de la SNCF, c'est non !" Dans un communiqué diffusé ce jeudi, la CGT, SUD-Rail et la CFDT appellent à la grève de l'ensemble des cheminots le mardi 26 septembre pour s'opposer à "la casse de la SNCF".

Un rassemblement à 11 h

Selon les syndicats, la direction de la SNCF et le gouvernement Borne ont pour ambition de "filialiser et sous-traiter afin de réduire les droits des cheminots et démembrer la SNCF".

Les syndicats portent des revendications communes pour "une alternative à la privatisation des TER, le report modal des marchandises de la route vers le rail en Auvergne-Rhône-Alpes, mais également des augmentations conséquentes des salaires".

Un rassemblement est organisé à 11 h devant le bâtiment "le Plaza", au 93 rue de la Villette dans le 3e arrondissement de Lyon.