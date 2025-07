Le projet "ambitieux" des Hospices Civils de Lyon à l'horizon 2035

Validé le 1er juillet en Conseil de surveillance, le vaste projet des Hospices Civils de Lyon (HCL) à l’horizon 2035 veut imposer la structure un CHU de référence.

"Se projeter à dix ans… Un acte d’audace et un choix de responsabilité." Les Hospices Civils de Lyon (HCL) imaginent les dix ans à venir. Lors du Conseil de surveillance du 1er juillet dernier, le projet stratégique à horizon 2035 a été validé et s’articule autour de six ambitions et de dix programmes de transformation.

Ces ambitions sont vastes puisque les HCL souhaitent devenir le CHU "de la relation", de "l’innovation", de la "médecine experte, personnalisée et pertinente", de la "médecine digitale et en réseau", un CHU "attentif à l’humain et à l’environnement" ainsi que celui de "l’intelligence partagée", comme ils l’indiquent dans un communiqué.

Lire aussi : Lyon : Pierre Luzeau succède à Bruno Lacroix à la présidence de la Fondation HCL

Innovation, parcours de soins et accompagnement

La part belle sera également faite à la recherche afin de développer l’innovation biomédicale et technologique au service des patients. Le défi de l’accompagnement dans la vieillesse est également une priorité pour la structure qui s’apprête à repenser ses parcours de soins et de santé. "Vieillir en bonne santé, innover pour répondre aux besoins complexes des personnes âgées, de leurs aidants, en prenant en compte la dépendance, la volonté des patients et les enjeux éthiques spécifiques sont autant de défis que nous nous engageons collectivement à relever", écrivent-ils toujours.

Si aucune mesure n’est pour le moment complètement détaillée, le maire de Lyon et président du Conseil de surveillance des HCL, Grégory Doucet, a salué ce plan 2035. "Avec le projet stratégique des Hospices Civils de Lyon, nous prenons conjointement l’engagement d’anticiper et d’accompagner les grandes transitions qui bouleversent la société et le système de santé. Nous portons l’ambition d’un CHU en 2035 résolument lié à son territoire, où la santé est au service des personnes et du vivant", a-t-il déclaré.

Lire aussi : Le centre hospitalier de Givors et les HCL bénéficient désormais d'une direction commune