Rhône : le collège Le Bassenon à Condrieu transformé dès l’été 2026 

Le département du Rhône a présenté les futurs travaux de restructuration du collège Le Bassenon à Condrieu vendredi 13 juin.

Ce sont des travaux de grande ampleur qui attend le collège Le Bassenon à Condrieu. Vendredi 13 juin, le président du département du Rhône, Christophe Guilloteau, a présenté les trois prochaines phases de travaux qui attend l’établissement scolaire dès l’été 2026.

Trois phases de travaux à l’été 2026

En raison de "contraintes budgétaires", de "l’évolution des dépenses énergétiques" et des "coûts d’entretien des bâtiments" ont incité le département a repensé son projet en optimisant les surfaces déjà existantes "avec un regard plus fort sur les taux d’utilisation des salles", indique le département dans un communiqué. Si une première étape de désimperméabilisation et de végétalisation de la cour a été réalisée entre 2022 et 2023 pour un coût total de 650 000 euros, la deuxième phase concernera le plateau scientifique.

Possédant trois salles de sciences et un laboratoire, le collège ne répond plus au référentiel des collèges du Rhône. Les locaux seront donc réaménagés de manière "fonctionnelle" et l’ensemble des revêtements intérieurs seront rénovés. Les locaux seront "redistribués" et les salles de classe "agrandies et regroupées autour du laboratoire." La salle polyvalente et la salle d’études seront quant à elles rapprochées de la vie scolaire et des bureaux de la direction. Coût total de cette deuxième phase : 1,4 million d’euros.

Une livraison prévue pour 2027

Autre gros projet de 7,7 millions d’euros, les façades de bâtiments seront isolées et les menuiseries extérieures ainsi que les protections solaires seront remplacées, l’objectif étant de réduire les consommations énergétiques de l’établissement de 40 %.

Enfin, des études de conception sont "actuellement en cours" concernant les aménagements extérieurs et une potentielle extension des bâtiments. Le département du Rhône indique enfin que les travaux doivent débuter à l’été 2026, "après obtention du permis de construire et destination des entreprises en charge des travaux", avant une livraison prévue pour 2027.

