Rhône-Alpes classé 2e destination européenne la plus populaire pour un séjour de courte durée

Selon une étude établie par l'agence gouvernementale Eurostat, le secteur Rhône-Alpes serait la 2e destination la plus populaire pour un séjour de courte durée.

Le tourisme continue à bien se porter dans le Rhône. Alors qu'en juillet dernier, le président de la Métropole de Lyon faisait le point sur la dynamique du tourisme dans la métropole, évoquant "un secteur qui se porte bien", une nouvelle étude européenne confirme les propos de Bruno Bernard.

Mercredi 1er octobre, l'agence gouvernementale Eurostat a publié un bilan sur les destinations d'Europe les plus populaires pour un séjour de courte durée au premier trimestre de l'année.

8,1 millions de nuitées

Basée sur les réservations effectuées via Airbnb, Booking, ou encore Expedia, l'étude place le secteur Rhône-Alpes à la 2e place, juste derrière les Canaries en Espagne. L'Andalousie (Espagne) complète le classement.

Ainsi, sur les 245 millions de nuitées réservées dans l'Union Européenne via les plateformes en ligne, 8,1 millions concernent le secteur Rhône-Alpes. C'est 700 000 de moins qu'aux Canaries et 400 000 de plus qu'en Andalousie.

