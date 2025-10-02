Actualité
Quais du Rhône à Lyon @Hugo LAUBEPIN
Quais du Rhône à Lyon @Hugo LAUBEPIN

Rhône-Alpes classé 2e destination européenne la plus populaire pour un séjour de courte durée

  • par Loane Carpano

    • Selon une étude établie par l'agence gouvernementale Eurostat, le secteur Rhône-Alpes serait la 2e destination la plus populaire pour un séjour de courte durée.

    Le tourisme continue à bien se porter dans le Rhône. Alors qu'en juillet dernier, le président de la Métropole de Lyon faisait le point sur la dynamique du tourisme dans la métropole, évoquant "un secteur qui se porte bien", une nouvelle étude européenne confirme les propos de Bruno Bernard.

    Mercredi 1er octobre, l'agence gouvernementale Eurostat a publié un bilan sur les destinations d'Europe les plus populaires pour un séjour de courte durée au premier trimestre de l'année.

    8,1 millions de nuitées

    Basée sur les réservations effectuées via Airbnb, Booking, ou encore Expedia, l'étude place le secteur Rhône-Alpes à la 2e place, juste derrière les Canaries en Espagne. L'Andalousie (Espagne) complète le classement.

    Ainsi, sur les 245 millions de nuitées réservées dans l'Union Européenne via les plateformes en ligne, 8,1 millions concernent le secteur Rhône-Alpes. C'est 700 000 de moins qu'aux Canaries et 400 000 de plus qu'en Andalousie.

    Lire aussi :

    à lire également
    Aunessa centre esthétique
    Lyon : soupçonné de pratique illégale de la médecine, le salon esthétique Aunessa continue de s'étendre

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Aunessa centre esthétique
    Lyon : soupçonné de pratique illégale de la médecine, le salon esthétique Aunessa continue de s'étendre 15:23
    Quais du Rhône à Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Rhône-Alpes classé 2e destination européenne la plus populaire pour un séjour de courte durée 14:41
    Auvergne-Rhône-Alpes : 1 200 postes saisonniers à pourvoir chez Amazon 14:04
    Foyer d'Ainay
    Lyon : les travaux du foyer d'Ainay sont lancés 13:21
    Littérature : un bouleversant Kolkhoze… 12:47
    d'heure en heure
    Mobilisation du 2 octobre : 28 % de grévistes dans les collèges et lycées de l'Académie selon les syndicats 12:31
    Les expos à voir en octobre à Lyon 12:04
    Les Loges restaurant Vieux-Lyon
    Cinq restaurants lyonnais figurent parmi les plus écoresponsables de France 11:41
    Lyon : une salle de conférence s'installe sur le village du festival Lumière 11:14
    Les centres commerciaux lyonnais recrutent : 270 postes à pourvoir à Part-Dieu et à Confluence 10:42
    Loire : la Préfecture et le Département en rose pour soutenir Octobre Rose 09:50
    Nouvelle journée de mobilisation : à quoi s'attendre ce jeudi à Lyon ? 09:09
    Salon automobile de Lyon
    Salon de l’auto de Lyon : une édition 2025 record avec près de 100 000 visiteurs 08:40
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut