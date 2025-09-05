Le bilan du tourisme à Lyon indique un premier semestre à demi-teinte. Si le tourisme professionnel semble avoir le vent en poupe, le taux d'occupation hôtelier, lui, diminue.

Le bilan semestriel du tourisme à Lyon est tombé. Pour ce premier semestre 2025, l'Office du Tourisme Only Lyon dresse un bilan mitigé.

De janvier à juillet le taux d'occupation hôtelier à légèrement diminué s'élevant désormais à 70%, soit 2,3% de moins que l'année précédente. Les ventes de l'Office du Tourisme enregistrent elles aussi une baisse de 3% sur le chiffre d'affaires global, au même titre que la Lyon City Card qui connaît un repli de 13%.

Only Lyon précise néanmoins que la destination "résiste avec des résultats hétérogènes selon les produits." Ainsi, les visites guidées pour individuels progressent de 7%, tandis que les ventes d’activités touristiques augmentent de 18% : "Une activité principalement portée par les étrangers", notamment par les Espagnols, les Allemands et les Américains, indique l'Office du Tourisme.

Le tourisme professionnel se porte bien

Côté professionnel, le tourisme lyonnais a le vent en poupe. En effet, le salon international "Rendez-vous en France" semble avoir booster les réservations professionnelles. Suite à ce dernier, les visites guidées de groupe enregistrent une hausse de 35%, avec une forte progression des Allemands de 45%.

Au total, la durée moyenne de séjour établie à 3,8 jours : "Un signe fort porté par l’enrichissement de l’offre locale et de nouvelles pratiques touristiques", termine Only Lyon.

Lire aussi :