En vue du Black friday et des fêtes de fin d'années, le géant américain Amazon recheche 1 200 saisonniers en région Auvergne-Rhône-Alpes.

En ce début d'automne, la plateforme américaine Amazon cherche ses futurs employés pour la période des fêtes de fin d'année. Au total, le géant du e-commerce recherche 1 200 saisonniers en région Auvergne-Rhône-Alpes. L'objectif : apporter de l'aide aux équipes en place, pour les périodes animées du Black friday et des fêtes de fin d'année.

Dans la région, les postes sont à pourvoir sur les sites logistiques de Montélimar dans la Drôme, de Satolas-et-Bonce en Isère et dans les agences de livraison de Saint-Priest et de Seynod (Haute-Savoie). Les offres d'emploi sont accessibles à tous, sans expérience ou formation nécessaire. Parmi les propositions, des postes d'agents logistiques dans la réception de colis, ou la préparation de commande, sont notamment à pourvoir.

Lire aussi :