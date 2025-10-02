Alors qu'une information judiciaire pour soupçon de pratique illégale de la médecine et fraude fiscale concernant le centre esthétique Aunessa est en cours, le salon lyonnais continue d'accueillir des clients et de s'étendre.

Plus d'un an après le dépôt de plainte contre Aunessa pour pratique illégale de la médecine et fraude fiscale, le centre esthétique lyonnais continue de bien se porter.

Pour rappel, le salon implanté à Bellecour avait fait l'objet de plusieurs plaintes. Ses médecins sont soupçonnés de réaliser des injections (acide hyaluronique, botox…) sans être déclarés auprès de l'ordre des médecins. Même cas de figure pour les gérantes, qui elles, injectent même sans diplôme en médecine.

Présenté en novembre dernier devant le tribunal correctionnel de Lyon, l'affaire avait été renvoyée à l'instruction en raison d'absence d'analyses et d'informations précises concernant les machines. Néanmoins, cette dernière se poursuit et le centre fait toujours l'objet d'une information judiciaire.

Greffes capillaires, ouvertures de salon...

Malgré cette information judiciaire en cours depuis mars dernier, le salon continue bel et bien de recevoir de nombreuses clientes. Le centre esthétique semble même avoir le vent en poupe, puisqu'un nouveau salon a ouvert à Paris en plus de ceux de Lyon, d'Aix et de Montpellier.

En plus de ces nombreuses prestations, le centre propose désormais des greffes capillaires et des greffes de sourcils à prix cassés. Selon le président du Syndicat national des médecins esthétiques, interrogé par le Progrès, ces greffes, présentées comme des "greffons illimités" par Aunessa n'auraient rien de médical.

Les gérantes du centre ont d'ailleurs pris contact récemment avec notre rédaction pour supprimer les articles concernant leur salon lyonnais et l'affaire juridique, toujours en cours, qui les concerne. Une information judiciaire qui "affecterait la réputation du centre de soins de la peau et nuirait également à la présence en ligne au quotidien."

