Rhône : 326 colis contrôlés et 32 contentieux relevés lors d’une opération des douanes

Une opération de contrôle a été réalisée le 12 novembre par les services douaniers de la direction interrégionale Auvergne-Rhône-Alpes dans 4 entrepôts du Rhône et de l'Isère.

Mercredi 12 novembre, les services douaniers de la direction interrégionale Auvergne-Rhône-Alpes ont procédé au contrôle de quatre entrepôts logistiques du Rhône et de l’Isère, réceptionnant principalement des marchandises du e-commerce en provenance de Chine.

Coordonnée par la préfecture de Région, l’opération a été menée par 16 agents issus du bureau de Lyon Saint-Exupéry et des brigades de Lyon et Grenoble. Elle a ainsi permis la vérification de 326 colis, dont 32 se sont révélés non-conformes. "Il s’agissait principalement de contrefaçon, plus de 200 articles de piètre qualité, qui ont pu être ainsi retirés du circuit commercial", indiquent les services de l’État.

Depuis le début de l’année, plus de 5 000 contrôles physiques ont été enregistrés dans le fret express au dédouanement et 637 opérations ont été réalisées en entrepôts. Les services de l’État dénombraient 1 900 contentieux au 31 octobre, dont presque la moitié concernait des marchandises de contrefaçon.

