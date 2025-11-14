Actualité
Douane Opération de Police à Décines © Tim Douet
© Tim Douet

Rhône : 326 colis contrôlés et 32 contentieux relevés lors d’une opération des douanes

  • par Clémence Margall

    • Une opération de contrôle a été réalisée le 12 novembre par les services douaniers de la direction interrégionale Auvergne-Rhône-Alpes dans 4 entrepôts du Rhône et de l'Isère.

    Mercredi 12 novembre, les services douaniers de la direction interrégionale Auvergne-Rhône-Alpes ont procédé au contrôle de quatre entrepôts logistiques du Rhône et de l’Isère, réceptionnant principalement des marchandises du e-commerce en provenance de Chine.

    Coordonnée par la préfecture de Région, l’opération a été menée par 16 agents issus du bureau de Lyon Saint-Exupéry et des brigades de Lyon et Grenoble. Elle a ainsi permis la vérification de 326 colis, dont 32 se sont révélés non-conformes. "Il s’agissait principalement de contrefaçon, plus de 200 articles de piètre qualité, qui ont pu être ainsi retirés du circuit commercial", indiquent les services de l’État.

    Depuis le début de l’année, plus de 5 000 contrôles physiques ont été enregistrés dans le fret express au dédouanement et 637 opérations ont été réalisées en entrepôts. Les services de l’État dénombraient 1 900 contentieux au 31 octobre, dont presque la moitié concernait des marchandises de contrefaçon.

    Lire aussi : Trafic d’animaux : Le zoo et les douanes de Saint-Exupéry font cause commune

    à lire également
    Un poids lourd transportant de la viande s’est couché ce vendredi 14 novembre sur l’A7, à hauteur de Salaise-sur-Sanne. (Capture écran Twitter A7)
    Accident sur l'autoroute A7 : une circulation revenue à la normale

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    illustration pluie Lyon @LD / Lyon capitale
    Pluies et inondations : trois départements en vigilance orange ce samedi 11:50
    Humour : Marion Mezadorian pète les plombs au théâtre Jean-Carmet 11:23
    Un poids lourd transportant de la viande s’est couché ce vendredi 14 novembre sur l’A7, à hauteur de Salaise-sur-Sanne. (Capture écran Twitter A7)
    Accident sur l'autoroute A7 : une circulation revenue à la normale 11:10
    L'Asvel reprend son souffle face à Partizan 10:20
    Pollution à Lyon : une bonne qualité de l'air ce samedi 09:25
    d'heure en heure
    orage Lyon
    Des pluies attendues ce samedi avant des éclaircies 09:12
    Olivier Touchard
    Label Gibiers de France : "Nous voulons une viande accessible, entre le prix du bœuf et celui du mouton" assure Olivier Touchard 07:00
    Ain : IDEA accompagne EDF dans la construction de deux réacteurs au Bugey 14/11/25
    La RD103-E rouvre à la circulation à Saint-Romain-en-Gier 14/11/25
    Ain : 20 installations photovoltaïques pour une ZAC Ferney-Genève autonome en énergie 14/11/25
    Drôme : en novembre, le collectif Ruban blanc se mobilise contre les violences faites aux femmes 14/11/25
    Alain Ducasse ouvre une chocolaterie à Lyon 14/11/25
    Lyon : 480 collégiens et lycéens réunis pour un ciné-débat sur le cyberharcèlement  14/11/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut