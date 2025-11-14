Actualité

Orages et vent violent : neuf départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par La Rédaction

    • Neuf départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune pour orages et vent violent ce vendredi 14 novembre 2025.

    Le temps s'annonce une nouvelle fois agité ce vendredi dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Météo France a ainsi placé pas moins de neuf départements de la région en vigilance météo.

    L'Isère, la Drôme, la Loire, la Haute-Loire, le Rhône, l'Allier, le Puy-de-Dôme et le Cantal sont ainsi en vigilance vent violent avec un vent de sud qui soufflera de nouveau très fort ce vendredi.

    Dans le même temps, l'Ardèche, la Loire, la Haute-Loire, le Rhône et l'Allier sont en vigilance jaune pour pluie-inondation, avec une dépression qui arrivera en fin de journée sur la région et qui pourra amener d'importantes précipitations.

    Enfin, la Haute-Loire et l'Ardèche sont en vigilance jaune orages ce vendredi 14 novembre. Localement les orages pourraient être fort dans ces deux départements ce vendredi 14 novembre.

    Un poids lourd transportant de la viande s’est couché ce vendredi 14 novembre sur l’A7, à hauteur de Salaise-sur-Sanne. (Capture écran Twitter A7)
    Accident sur l'autoroute A7 : une circulation revenue à la normale

