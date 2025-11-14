Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce vendredi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air à Lyon et dans la métropole est toujours bonne ce vendredi 14 novembre grâce notamment à un vent de sud très fort.

    On respire toujours bien à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise. Ce vendredi 14 novembre, Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes classe la qualité de l'air lyonnaise comme bonne à moyenne. Hormis autour du périphérique Laurent Bonnevay et de la M6, les indicateurs sont bons, notamment en ce qui concerne les particules fines et le dioxyde de soufre.

    Si ce vendredi les températures et le vent devraient être encore élevés, et que les particules désertiques pourraient être davantage généralisées sur la région, les averses attendues en fin de journée à Lyon pourraient faire diminuer les concentrations de particules.

    illustration pluie Lyon @LD / Lyon capitale
    Pluies et inondations : trois départements en vigilance orange ce samedi

