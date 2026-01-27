Actualité
Le Rallye de Charbonnières Classic se tiendra les 6 et 7 mars.

Le rallye Charbo Classic avance sa neuvième édition qui se tiendra les 6 et 7 mars

  • par La rédaction

    • Le rallye Charbo Classic se tiendra les 6 et 7 mars cette année en raison des élections municipales.

    La neuvième édition du Charbo Classic se tiendra cette année les vendredi 6 et samedi 7 mars. Élections municipales et métropolitaines obligent, le rallye a été avancé. À noter que les inscriptions restent ouvertes avec plusieurs catégories, dont une réservée aux véhicules électriques. Les autres véhicules sont répartis en fonction de leur date de première mise en circulation.

    L'évènement qui se déroule sur routes ouvertes s'étendra sur environ 300 kilomètres à travers le Rhône et l'Ain avec deux formats : l'un avec des zones à moyenne imposée et l'autre sans chronométrage. Les équipes se dirigeront à l'aide d'un roadbook.

