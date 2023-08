Retour des vacances: circulation difficile sur l’A7, accompagnée d’une forte chaleur 

Au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les voitures vont avancer au ralenti du vendredi 18 août au dimanche 20 août. En plus de la circulation, la chaleur sera aussi bel et bien présente.

Le département du Rhône et plus largement de la région ne vont pas être épargnés par la circulation. Après la semaine du 15 août, un grand nombre de vacanciers vont reprendre la route en direction de leur domicile. Sans surprise, Bison futé prévoit une circulation très difficile sur l’A7 durant tout le week-end en commençant par la journée du 18 août.

Dans le sens des retours au niveau de l’A7 entre Orange et Lyon, la circulation sera saturée de 15h à 23h, vendredi 18 août. Concernant la journée du samedi 19 août, dans le sens des départs la circulation sera saturée de 12h à 18h et dans le sens des retours de 15h à 20h. Pour clôturer le week-end, dans le sens des retours la circulation sera saturée de 13h à 21h, dimanche 20 août.

🌡️Une vague de chaleur est annoncée dans la région. Redoublez de prudence au volant, hydratez-vous et multipliez vos pauses lors de vos voyages sur #A7. Retrouvez tous nos conseils pour #BienVoyager en période de #canicule : https://t.co/TMJRqsxniY — Autoroute A7 (@A7Trafic) August 18, 2023

Une chaleur étouffante

Pour ne pas épargner les conducteurs, en plus de la difficulté de circulation la chaleur dans le véhicule sera elle aussi présente. Avec la probabilité d’un temps plus long dans la voiture, Vinci Autoroutes conseille de s’hydrater et de rester attentifs aux passagers vulnérables, dont les animaux de compagnies.

