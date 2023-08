Cet été, la végétation est mise à très rude épreuve dans la Métropole de Lyon, comme ici au parc de Miribel Jonage. Il s’agit de la conséquence de l’effet combiné de la sécheresse, en cours depuis le mois de février, et les canicules estivales. (Photo Hadrien Jame)

La situation des cours d'eau dans la Drôme est sous une surveillance accrue. Deux nouveaux secteurs passent en alerte renforcée.

Nouvelles restrictions dans la Drôme. En prévision des fortes chaleurs attendues, le comité départemental “Ressource en Eau” chargé du suivi passe deux secteurs en "alerte renforcée" : le secteur de la rivière Drôme et celui de l'Aeygue.

Restrictions pour économiser l’eau

Face à la pénurie d’eau, et pour préserver les ressources, il est interdit d’arroser les pelouses et espaces verts aux heures les plus chaudes de la journée (selon le niveau de restriction de 11h à 17h, de 7h à 19h, ou totalement interdit). L’interdiction concerne également le lavage des véhicules hors des stations de lavage. Il est interdit de remplir les piscines (hors première mise en eau après travaux).

