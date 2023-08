Tassin la Demi-Lune : chantier de marquage Avenue de la République

Le chantier réalisé cette semaine du 15 août permet un rafraîchissement du marquage au sol sur l'Avenue de la République.

La Métropole de Lyon est intervenue cette semaine, sur l’Avenue de la République, à Tassin la Demi-Lune, entre la place Pierre Vauboin (place de l’horloge) et la place des Trois Renards, pour un chantier de marquage au sol. Ces travaux régulièrement effectués, favorisent le maintien des couloirs de bus/vélos créés il y a 3 ans.

Meilleur partage de la voirie

Ces nouveaux marquages permettent "un meilleur partage de la voirie tout en maintenant des voies et stationnements pour les voitures, une performance accrue pour les transports en commun, une sécurité renforcée pour les piétons et vélos, tout en maintenant un accès aux commerces et riverains", indique la Métropole de Lyon dans un communiqué de presse.