Dix départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange canicule

Canicule : épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période prolongée. On parle de canicule lorsque la température dépasse les 34°C et ne tombe pas sous les 20°C la nuit. Photos © Antoine Merlet

La canicule s’intensifie dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, où dix départements sur douze sont désormais placés en vigilance orange alors que le mercure atteindra jusqu’à 37°c vendredi 18 août.

En cours depuis samedi dernier à Lyon et dans le Rhône, la vigilance orange canicule est désormais étendue à dix départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les deux derniers étant pour l’heure en vigilance jaune. De très fortes chaleurs sont ainsi attendues dans le Rhône, l’Allier, le Puy-de-Dôme, la Haute-Savoie, la Savoie, la Loire, la Haute-Loire, le Cantal, l’Ain et l’Isère ce vendredi.

+4°c en 24 heures dans certaines villes

Dans certaines villes comme Bourg-en-Bresse (Ain) ou Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le mercure va parfois grimper de 4°c en 24 heures :

Lyon : 37°c / +2°c en 24 heures

Grenoble : 35°c / +1°c en 24 heures

Chambéry : 35°c / +2°c en 24 heures

Annecy : 35°c / +3°c en 24 heures

Bourg-en-Bresse : 36°c / +4°c en 24 heures

Saint-Étienne : 35°c / +2°c en 24 heures

Le Puy-en-Velay : 34°c / +3°c en 24 heures

Moulins : 34°c / +3°c en 24 heures

Clermont-Ferrand : 35°c / +4°c en 24 heures

Aurillac : 32°c / +1°c en 24 heures

Les températures devraient continuer de monter au moins jusqu’en milieu de semaine dans la région, ce qui devrait faire passer prochainement la Drôme et l’Ardèche à leur tour en canicule orange, les seuils d’alerte étant plus élevés dans ces départements du sud de la région.

Vigilance jaune :

Privas : 36°c / +2°c en 24 heures

Valence : 36°c / +1°c en 24 heures

Comment est déterminé le passage en vigilance orange

Le Rhône, l’Ain, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie sont placés en vigilance orange pour la canicule, alors que les températures atteignent en journée 35°c à Lyon, 34°c à Grenoble, 33°c à Chambéry, 32°c à Annecy ou encore 31°c à Bourg-en-Bresse. Un peu plus au Sud, certaines villes où les températures sont similaires, voire parfois plus élevées, restent pourtant en vigilance jaune, ce qui peut interroger. C'est que les seuils de canicule ne sont pas les mêmes entre les départements. À titre d’exemple, pour que soit déclenchée la vigilance orange canicule à Lyon il faut que le mercure atteigne 34°c la journée et 20°c la nuit, pendant 3 nuits consécutives. Dans les Bouches-du-Rhône on se base sur la même température en journée, mais le seuil est plus élevé la nuit car fixé à 24°c.

40°c attendus à Lyon la semaine prochaine

Mercredi, le météorologiste Guillaume Séchet, de Météo Ville, nous confiait "quasiment tous les scénarios indiquent des températures autour de 40°c entre mardi et jeudi la semaine prochaine" à Lyon. Bien qu’il reste prudent sur le sujet, il n’écarte pas que le record de chaleur enregistré à la station météo de Bron le 13 août 2003 à 40,5°c soit battu.

⚠️🌡️ Fortes #chaleurs

En cette fin de semaine, températures mini et maxi montent d'un cran (seules côtes de Manche et Bretagne conserveront des T°C max. < à 30°C).



Voici les températures max. attendues jusqu'à dimanche ⤵️



🟠#vigilanceorange #canicule

— Météo-France (@meteofrance) August 17, 2023

