Reprise de la navigation sur le Rhône après trois semaines de blocage

Le trafic des bateaux a pu reprendre lundi 10 avril entre Lyon et Marseille après trois semaines d’arrêt. Des réquisitions ont été prises pour débloquer les écluses fermées par les salariés grévistes.

Les feux sont aux verts depuis lundi 10 avril sur le Rhône, où les bateaux peuvent de nouveau circuler entre Lyon et Marseille. Après un peu plus de trois semaines d’arrêts liées à un mouvement de grève des salariés opposés à la réforme des retraites, des réquisitions préfectorales ont été prises pour débloquer les écluses de Bollène (Vaucluse) et de Vaugris (Isère). Dans un communiqué, la Compagnie nationale du Rhône (CNR) précise que les deux écluses "ont été rendues à la navigation" samedi et lundi.

Priorité aux marchandises dangereuses

"Le service public de la navigation, dont CNR a la responsabilité dans le cadre de son contrat de concession, est donc de nouveau assuré sur tout le linéaire du Rhône entre Lyon et la Méditerranée", assure ainsi la CNR. La priorité a été donnée aux bateaux transportant des marchandises dangereuses pour cette reprise.

Pour mémoire, les deux écluses auraient dû rouvrir le 16 mars après une grosse semaine de maintenance et de remise en état des cuves de remplissage. Au total, selon la CGT, les taux de grévistes au sein des services opérationnels de la vallée du Rhône ont atteint jusqu'à 70% depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites, rapporte l’AFP.