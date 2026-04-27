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Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
Deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île. PHILIPPE HUGUEN / AFP

Lyon : une adolescente de 14 ans entre la vie et la mort après avoir violemment heurté un mur à vélo

  • par C.M.

    • Dimanche 26 avril, une jeune femme de 14 ans circulant à vive allure sur son vélo a violemment percuté un mur en bas de la montée du Chemin-Neuf (5e arr.). Elle est entre la vie et la mort.

    Il était environ 18 heures hier, dimanche 26 avril, lorsqu’une jeune femme de 14 ans circulant à vive allure sur son vélo à violemment percuté un mur en bas de la montée du Chemin-Neuf, dans le 5e arrondissement de Lyon, indiquent nos confrères du Progrès.

    Selon les premiers éléments, la victime ne portait pas de casque et n’aurait pas réussi à freiner à temps. Transportée en urgence à l’hôpital Femme Mère Enfant de Bron, la jeune femme serait entre la vie et la mort. Toujours selon nos confrères, elle aurait été placée dans le coma artificiel, puis en réanimation. Elle serait sous surveillance renforcée.

    Le maire d’arrondissement, Thomas Rudigoz (Renaissance, Cœur lyonnais), aurait appeler la Ville et la Métropole de Lyon "afin de trouver un moyen d’apaiser ce Chemin-Neuf", "pas forcément adapté à tous les cyclistes."

    Lire aussi : "Non au retour en arrière" : une association de riverains dénonce les propositions de réouverture de la Montée du Chemin Neuf à Lyon

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