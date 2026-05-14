Trois individus ont braqué mercredi 13 mai, à 19 heures, un magasin d’optique du 8e arrondissement de Lyon. Ils ont pris la fuite à trottinettes.

Il était 19 heures hier, mercredi 13 mai, lorsque trois individus cagoulés et vêtus de noir ont fait irruption dans le magasin Lux Optic situé route de Vienne, dans le 8e arrondissement de Lyon, pour le braquer.

Selon nos confrères du Progrès, les faits se sont déroulés à la fermeture de la boutique, avant que les suspects ne s’emparent, revolver à la main, de la caisse et des lunettes.

Les trois suspects sont ensuite parvenus à prendre la fuite sur deux trottinettes. Si le montant du butin n’a pas été communiqué, une enquête a été ouverte pour identifier et interpeller les individus.