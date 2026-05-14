Météo : une journée fraîche et pluvieuse attendue à Lyon ce jeudi 

La journée de ce jeudi 14 mai sera marquée par l’instabilité et la fraîcheur. Seuls 15 degrés sont attendus dans l’après-midi à Lyon.

De la pluie, du vent et de la fraîcheur sont au programme de ce jeudi 14 mai à Lyon. Si des éclaircies étaient visibles hier, elles laissent la place ce matin à de rares averses et seulement 9 degrés.

Dans l’après-midi, la pluie s’intensifiera, tandis que du vent en provenance de l’Ouest devrait également être ressenti. Côté températures, il fera 15 degrés, soit 6 degrés en dessous des normales de saison.