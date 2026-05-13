Dans un communiqué de presse publié ce mardi soir, Grégory Doucet remercie la Métropole de Lyon et sa présidente Véronique Sarselli pour l'installation d'un panneau de sensibilisation en haut de la montée du Chemin Neuf.

Après la rue Grenette au début du mandat, c'est désormais la montée du Chemin Neuf, à Lyon, qui occupe l'actualité de ces derniers jours et qui cristallise les tensions entre la Ville et la Métropole. Alors que cette dernière organise ce mercredi matin un point presse concernant l'avenir de cette voirie qui relie le Vieux-Lyon et le 5e arrondissement de Lyon, Grégory Doucet s'est félicité mardi soir de la mise en place d'un panneau de sensibilisation en haut de la montée du Chemin Neuf.

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Dans un communiqué transmis à la presse dans la soirée, l'édile lyonnais "salue des mesures prises pour la sécurité des usagers". Après le grave accident de vélo impliquant une adolescente de 14 ans en bas de la montée du Chemin Neuf, un panneau portant un message préventif "Forte pente, virage dangereux" a été installé ce mardi 12 mai par la Métropole de Lyon en haut de l'axe. "Une mesure que salue le Maire de Lyon, Grégory Doucet, qui en avait fait la demande à la Présidente de la Métropole" explique la Ville dans son communiqué.

Demandant également un renforcement des contrôles de la police municipale, "afin de s'assurer du bon respect du code de la route", le maire écologiste a également, en accord avec la Métropole et JCDecaux, exploitant du réseau Vélo'v, étudié la mise en place de bandes rugueuses ainsi qu'une glissière de sécurité. "Mais au-delà de la signalétique et des aménagements, le Maire de Lyon souhaite

qu’un travail de sensibilisation en direction des usagers de cet axe soit réalisé sur le long terme. Une communication à destination des 110 000 usagers Vélo'v sera donc mise en place dans les prochains mois, avec des messages de prévention installés sur les stations Vélo'v situées à proximité de la montée du Chemin Neuf" annonce également la Ville.

Vers une réouverture de la rue aux voitures ?

Une campagne de prévention, notamment dans les établissements scolaires, sera ainsi menée dans ce sens par la Ville "lors de la rentrée scolaire de septembre". Une communication autour de la montée du Chemin Neuf qui ne tombe pas par hasard. A quelques heures seulement d'une probable annonce concernant la circulation automobile sur cet axe, et alors que Thomas Rudigoz, maire du 5e arrondissement avait expliqué dans nos colonnes vouloir rouvrir la rue aux flux automobiles, la Ville de Lyon veut prendre les devants et annonce rester "particulièrement attentive à la situation sur cet axe". "Une éventuelle réouverture à la circulation automobile de transit, allant à l’encontre d’une analyse de la police municipale et de l’avis des riverains et d’usagers, ne pourrait que dégrader la sécurité routière. Pour rappel, plus de 2 000 cyclistes empruntent cet axe chaque jour (une augmentation de 77 % en un an)" conclut la collectivité dans son communiqué.