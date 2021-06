Régionales : la maire de Vaulx-en-Velin appelle les électeurs à se mobiliser au second tour

La maire de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy, appelle à une mobilisation des citoyens pour le second tour des élections régionales, dimanche prochain. Sa commune a enregistré le plus fort taux d'abstention de la Métropole de Lyon lors du premier tour.

En réponse au fort taux d'abstention des citoyens de Vaulx-en-Velin ce week-end, 88,34 %, le plus important de la Métropole, Hélène Geoffroy a souhaité inciter ses administrés à se mobiliser pour le second tour. Dans un communiqué, où elle rappelle les compétences essentielles de la région, elle déplore aussi un très faible taux de participation au niveau national et plus particulièrement dans des "villes populaires telles que Vaulx-en-Velin".

Elle concède toutefois un certain nombre de problèmes qui ont compliqué ces élections, comme le "contexte incertain" qui a rendu la campagne plus difficile à mener, mais aussi les retards de livraison des professions de foi.

Elle félicite néanmoins Najat Vallaud-Belkacem, qui est arrivée en tête des suffrages dans sa ville avec 24,20 % des voix, une rareté sur le territoire de la Métropole Laurent Wauquiez ayant remporté 56 des 59 communes du Grand Lyon. Une victoire qui reste toutefois douce-amère, en raison de l'abstention. Elle salue également la décision de la candidate PS de s'allier à Fabienne Grébert : "la gouvernance actuelle de la Métropole de Lyon a démontré la capacité des Socialistes et des Verts à travailler ensemble pour faire avancer les territoires", déclare-t-elle dans un communiqué.

