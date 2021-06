Régionales à Lyon : pour Fabienne Grébert (EELV), "Laurent Wauquiez est ringard"

Fabienne Grébert, tête de liste des écologistes aux élections régionales des 20 et 27 juin prochain, est l’invitée de 6 minutes chrono, l'émission TV de Lyon Capitale. Elle développe son programme qui met l’accent sur l’économie et assume son impasse sur la question de la sécurité mise en avant par d’autres candidats.

À moins de deux semaines du premier tour des élections régionales et alors que la campagne est reléguée au second plan à l’heure où la vie normale reprend son cours, Fabienne Grébert rappelle que “la région touche à la vie quotidienne des gens à travers les transports ou les lycées”. La conseillère régionale sortante dresse un bilan acide de la majorité LR : “Laurent Wauquiez est ringard. Il imagine une économie mondialisée compétitive. L’économie que j’aime est au service des besoins du territoire, crée des emplois et participe à la transition écologique”.

Fabienne Grébert fait de l’économie une priorité de son mandat qui, pour elle, peut se conjuguer avec l’écologie. La candidate écologiste revient aussi sur son opposition au Lyon-Turin et son impasse sur la sécurité.

Entretien.